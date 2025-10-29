Объяснено, как можно законно отказаться от работы во время отпуска

Если руководство настаивает на работе без официального оформления отзыва, сотрудник вправе жаловаться в Роструд, в комиссию по трудовым спорам или в суд с просьбой сохранить конфиденциальность. Также работнику должны предоставить неиспользованные дни отпуска в удобное для него время — либо в текущем году, либо в следующем.