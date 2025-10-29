Объяснено, как можно законно отказаться от работы во время отпуска

Работник, которого просят приступить к работе во время законного отпуска, имеет право потребовать от работодателя официального отзыва с сопутствующим приказом и переносом оставшихся неиспользованными дней отдыха на другое время.
Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв из отпуска возможен только с согласия сотрудника. Руководство должно оформить письменное уведомление о отзыве с указанием причины и даты выхода на работу, а также получить письменное согласие работника, которое можно оформить произвольно, например, как подписанное уведомление со словом «согласен».
Если руководство настаивает на работе без официального оформления отзыва, сотрудник вправе жаловаться в Роструд, в комиссию по трудовым спорам или в суд с просьбой сохранить конфиденциальность. Также работнику должны предоставить неиспользованные дни отпуска в удобное для него время — либо в текущем году, либо в следующем.
Стоит отметить, что отозвать из отпуска нельзя несовершеннолетних, беременных женщин и работников, занятых на вредных или опасных условиях труда. Кроме того, с 2022 года исключение составляет только категория работников, выполняющих госзаказы в оборонной сфере — их могут отозвать без согласия.
