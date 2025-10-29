Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американцы испытали экспериментальный сверхзвуковой самолет: разработчики заявили об успехе

В США провели испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах разработали экспериментальный самолет Х-59. Воздушное судно создано при поддержке NASA. Компания-разработчик Lockheed Martin рассказала о проведении первого испытательного полета сверхзвукового самолета.

Как утверждается, воздушное судно не имеет аналогов. Самолет разработали в качестве эксперимента, чтобы позже создать более быстрые, нежели существующие, пассажирские и грузовые лайнеры.

«X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», — сказано в пресс-релизе.

В NASA тем временем резко удалили из открытого доступа данные о характеристиках астероида 2025 US6. Это небесное тело может быть связано с болидом, который был замечен в небе над Москвой и Подмосковьем.