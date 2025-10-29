Американцы испытали экспериментальный сверхзвуковой самолет: разработчики заявили об успехе

В Соединенных Штатах разработали экспериментальный самолет Х-59. Воздушное судно создано при поддержке NASA. Компания-разработчик Lockheed Martin рассказала о проведении первого испытательного полета сверхзвукового самолета.
Как утверждается, воздушное судно не имеет аналогов. Самолет разработали в качестве эксперимента, чтобы позже создать более быстрые, нежели существующие, пассажирские и грузовые лайнеры.
«X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», — сказано в пресс-релизе.
В NASA тем временем резко удалили из открытого доступа данные о характеристиках астероида 2025 US6. Это небесное тело может быть связано с болидом, который был замечен в небе над Москвой и Подмосковьем.