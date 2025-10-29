Ричмонд
В Китае курьер принёс грабителя в дом жертвы в деревянном ящике

Китайский вор вдохновился телефильмами и придумал необычный способ попасть в дом.

Источник: Комсомольская правда

Китаец спрятался в деревянном ящике и сделал заказ в компании по доставке. Об этом рассказывает издание South China Morning Post.

Сообщается, что мужчина по имени Чжао залез в деревянный ящик и заказал в компании по доставке привоз этого ящика в коридор жилого дома. Позже он выбрался из ящика и пошёл за женщиной, идущей в свою квартиру.

«Он заставил её открыть сейф и похитил золотые изделия общим весом 230 граммов на сумму более 200 тысяч юаней по текущим рыночным ценам и 2 тысячи юаней наличными», — сказано в публикации. Общая стоимость похищенного эквивалентна 30 000 долларам.

Совершив ограбление, Чжао заставил женщину принять снотворное и четыре часа прибирался в квартире, чтобы не ставить улик, а потом снова спрятался в ящике и вызвал службу доставки.

Сообщается, что Чжао арестовали через 10 дней, причём грабитель был удивлён, что это случилось так быстро.

