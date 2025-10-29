В Башкирии подешевели продукты питания

В Башкирии за последние месяцы произошло значительное снижение цен на ряд популярных продуктов питания. Башстат представил список из десяти товаров, которые стали заметно доступнее для потребителей.
Наибольшее падение цен зафиксировано на белокочанную капусту — этот продукт подешевел на 40,4%, и сейчас его можно приобрести по 24,52 рубля за килограмм. Существенно снизилась и стоимость картофеля — на 33,9%, до 31,08 рубля за килограмм.
Куриные яйца также стали доступнее — цена за десяток упала на 31,8% и составила 68,28 рубля. В список продуктов со снизившейся стоимостью вошли репчатый лук (31,92 рубля, снижение на 29,3%), шлифованный рис (95,59 рубля, минус 13,5%), морковь (31,28 рубля, на 10,3% дешевле), гречневая крупа (47,34 рубля, снижение на 10,3%), пшено (45,97 рубля, подешевело на 5,6%), соль (13,67 рубля, минус 1,2%) и сливочное масло (1042,8 рубля, снижение на 1,1%).
