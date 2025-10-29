В Башкирии подешевели продукты питания

Наибольшее падение цен зафиксировано на белокочанную капусту — этот продукт подешевел на 40,4%, и сейчас его можно приобрести по 24,52 рубля за килограмм. Существенно снизилась и стоимость картофеля — на 33,9%, до 31,08 рубля за килограмм.