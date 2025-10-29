Синоптики прогнозируют туманы и дожди в Ростовской области 28 октября

В среду, 29 октября, в Ростове-на-Дону и области обойдется без резких похолоданий, но возможен дождь. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
— В Ростове будет облачная с прояснениями погода. Северо-западный и западный ветер днем разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит +13 — +15 градусов.
В Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность, местами пройдет небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах на землю осядет туман. Северо-западный и западный ветер будет дуть до 7 — 12 метров в секунду. Нем воздух прогреется до +10 — +15 градусов.
