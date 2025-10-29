Синоптики прогнозируют туманы и дожди в Ростовской области 28 октября

В Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность, местами пройдет небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах на землю осядет туман. Северо-западный и западный ветер будет дуть до 7 — 12 метров в секунду. Нем воздух прогреется до +10 — +15 градусов.