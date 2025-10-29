Розовые стены и телевизор: появилось фото комнаты из СИЗО, где сидит Блиновская

В СИЗО № 6 в Печатниках, где сейчас сидит блогер Елена Блиновская, есть камеры с улучшенными условиями. Эти так называемые «VIP-камеры» предоставляют более комфортные условия для тех, кто уже осужден. Как выяснили корреспонденты KP.RU, такие комнаты рассчитаны на 4−5 женщин и оборудованы одноуровневыми кроватями.
— Они, на самом деле, являются спальными помещениями с облегченными условиями содержания. Это комнаты, рассчитанные на 4−5 женщин. В них стоят одноуровневые кровати. Розовые стены украшает цветочный рисунок. Главное преимущество — телевизор. Небольшой экран висит в углу комнаты, — отметили корреспонденты KP.RU.
Однако эти условия предназначены для осужденных, которые уже отбывают наказание в «Шестерке». Они могут ходатайствовать о том, чтобы остаться в СИЗО, особенно если у них есть московская прописка, что облегчает встречи с родными.
Такие комнаты оборудованы одноуровневыми кроватями Александр Ширков.
Кроме того, осужденным предоставляют доступ к досуговой комнате с телевизором, а также стеллажами с книгами — от классики до новинок. Для некоторых предоставляются картины по номерам и другие материалы для рукоделия. Их днем выдают женщинам прямо в камеры, а вечером забирают.