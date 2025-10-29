Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Розовые стены и телевизор: появилось фото комнаты из СИЗО, где сидит Блиновская

Опубликовано фото камеры с облегченными условиями из СИЗО, где сидит Блиновская.

Источник: Комсомольская правда

В СИЗО № 6 в Печатниках, где сейчас сидит блогер Елена Блиновская, есть камеры с улучшенными условиями. Эти так называемые «VIP-камеры» предоставляют более комфортные условия для тех, кто уже осужден. Как выяснили корреспонденты KP.RU, такие комнаты рассчитаны на 4−5 женщин и оборудованы одноуровневыми кроватями.

— Они, на самом деле, являются спальными помещениями с облегченными условиями содержания. Это комнаты, рассчитанные на 4−5 женщин. В них стоят одноуровневые кровати. Розовые стены украшает цветочный рисунок. Главное преимущество — телевизор. Небольшой экран висит в углу комнаты, — отметили корреспонденты KP.RU.

Однако эти условия предназначены для осужденных, которые уже отбывают наказание в «Шестерке». Они могут ходатайствовать о том, чтобы остаться в СИЗО, особенно если у них есть московская прописка, что облегчает встречи с родными.

Такие комнаты оборудованы одноуровневыми кроватями Александр Ширков.

Кроме того, осужденным предоставляют доступ к досуговой комнате с телевизором, а также стеллажами с книгами — от классики до новинок. Для некоторых предоставляются картины по номерам и другие материалы для рукоделия. Их днем выдают женщинам прямо в камеры, а вечером забирают.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше