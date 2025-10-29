Ричмонд
В СИЗО, где сидит Блиновская, осужденные могут заказать еду из ресторанов

За отдельную плату осужденные могут выбрать блюдо из ресторана, который работает с ФСИН.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны необычные условия в СИЗО № 6 в Печатниках — единственном женском следственном изоляторе в Москве, где сейчас находится блогер Елена Блиновская, ожидая этапирования. Как оказалось, это не совсем обычное место заключения, и здесь есть несколько особенностей, которые могут удивить.

— Для тех осужденных, кому еда из столовой не по душе, есть ресторанное меню! За отдельную плату можно заказать себе еду из ресторана, который сотрудничает со ФСИН. И никакой тебе баланды. То же самое с магазином. На территории СИЗО его нет, но можно заказать и оплатить товары из списка, чтобы их доставили и выдали, — выяснили корреспонденты KP.RU.

Помимо этого, в СИЗО есть свои особенности в плане питания. Каждое утро здесь наполняет воздух аромат квашеной капусты и свежеиспеченного хлеба. Сам источник ароматов — комната, набитая стеллажами с золотистыми буханками.

В столовой для сотрудников на первое можно выбрать рассольник или грибной суп. На второе подают пюре с ленивыми голубцами и квашеную капусту. В качестве салата — крабовый, а на десерт предлагают чизкейк. Ну и, конечно, компот. Все это выглядит довольно аппетитно.

