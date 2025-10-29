Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские спасатели вырвали рыбаков с собакой из огня на реке

Автомобиль загорелся при переезде через реку Яна.

Источник: МЧС РФ

Хабаровские спасатели МЧС России в Магаданской области выручили двух рыбаков и их собаку, сообщает телеграм-канал МЧС России.

Мужчины рыбачили на реке Яна в Ольском муниципальном округе. Во время переезда реки у автомобиля загорелся двигатель. Пламя удалось потушить самостоятельно, но дальше продолжать движение было невозможно. Мужчины обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали рыбаков и собаку, доставив их в Магадан. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.