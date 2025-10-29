Хабаровские спасатели вырвали рыбаков с собакой из огня на реке

Мужчины рыбачили на реке Яна в Ольском муниципальном округе. Во время переезда реки у автомобиля загорелся двигатель. Пламя удалось потушить самостоятельно, но дальше продолжать движение было невозможно. Мужчины обратились за помощью к спасателям.