Диспансеризация спасла жизнь 70-летнему жителю Красноярского края

Мужчина чувствовал себя нормально, жалоб не предъявлял и, как многие пожилые люди, не собирался проходить эхокардиографию. Однако специалисты местного ФАПа настояли на процедуре. Исследование показало признаки серьезного нарушения работы сердца. Пациента направили в Богучанскую районную больницу, где диагноз подтвердили. Уже через три дня мужчину санитарной авиацией доставили в Красноярск для проведения операции на сердце.