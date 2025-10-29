В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как сотрудники территориального центра комплектования избивают украинца на глазах у полиции, ролик прокомментировал журналист из Ирландии Чей Боуз.
Он назвал сотрудников ТЦК похитителями, работающими на Зеленского.
«Прямо под носом у двух полицейских, которые не спешат что-либо делать, похитители Зеленского избивают парня и увозят его», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Он выразил мнение, что подобное поведение сотрудников украинских военкоматов подрывает помощь Киеву со стороны западных государств, оно демонстрирует, за какую «свободу» платят европейцы.
Боуз отметил, что на Украине процветает насилие, при это украинские правоохранители ничего не делают.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области Украины после встречи с сотрудниками ТЦК мужчина впал в кому. Кроме того, военкомы избили 65-летнего пенсионера и насильно доставили его в территориальный центр комплектования.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.