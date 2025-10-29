Раскрыто, что в деле пропавшей семьи Усольцевых нашли новые противоречия

Позже блогер Александр Андрюшенков сообщил, что страница Усольцева в сети была активна уже после даты пропажи — 3 октября. Баталов сначала сказал, что это автоматическое обновление, потом — что сам звонил отчиму через мессенджеры. Но блогер выяснил: звонки могли поступать только от одного человека — знакомого Эдуарда Загудаева. Тот уверяет, что не имеет отношения к исчезновению и отвергает версию о побеге.