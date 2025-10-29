Раскрыто, что в деле пропавшей семьи Усольцевых нашли новые противоречия

Прошел месяц с момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге, но поиски так и не дали результата. Как пишет «Царьград», все больше вопросов вызывает поведение сына пропавшей Ирины Усольцевой — Даниила Баталова.
Он продолжает настаивать, что отчим Сергей — опытный таежник, хорошо знающий эти места. Однако эта версия расходится со словами депутата и волонтера Олега Леонова, который утверждает обратное.
Многие обратили внимание на то, что Баталов начал поиски только через два дня после исчезновения семьи. Это породило подозрения, что он мог специально тянуть время. Опытных поисковиков насторожило и другое — на месте пропажи не нашли никаких следов, хотя в тайге обычно что-то да остается.
Телефон Сергея последний раз зафиксировали не в лесу, а у трассы, в другом направлении от маршрута. Даниил объяснял это тем, что семья могла побежать за собакой, но тогда непонятно, почему не нашли ни следов людей, ни животного.
Позже блогер Александр Андрюшенков сообщил, что страница Усольцева в сети была активна уже после даты пропажи — 3 октября. Баталов сначала сказал, что это автоматическое обновление, потом — что сам звонил отчиму через мессенджеры. Но блогер выяснил: звонки могли поступать только от одного человека — знакомого Эдуарда Загудаева. Тот уверяет, что не имеет отношения к исчезновению и отвергает версию о побеге.
Сам Даниил говорил журналистам, что «иногда исчезнуть — единственный способ начать жить». Между тем Усольцевым могут грозить обвинения в ложном доносе и мошенничестве, если подтвердится, что они скрылись добровольно.
Семья исчезла 28 сентября во время похода. Волонтеры сообщали, что поблизости находили кости и следы хищников, но спасатели утверждают, что семья, скорее всего, жива и просто не хочет, чтобы их нашли.
Читайте также: В Следкоме рассказали, что семья Усольцевых не имела планов на побег.