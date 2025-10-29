Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Облачная погода установится в Беларуси в среду, днем будет с прояснениями, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, временами пройдут дожди, утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +6…+12°С.
В Минске в среду будет облачно с прояснениями и также прогнозируется небольшой дождь, вероятность осадков составляет 80−90%. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром в белорусской столице достигнет +5…+7°С, днем немного потеплеет — +7…+9°С, а вечером столбик термометра снова опустится до отметки +5…+7°С.
Народные приметы на 29 октября.
В народном календаре 29 октября называют Лонгин Вратник. На Руси в этот день было принято выносить на улицу всю зимнюю одежду. Люди верили, если на вещи попадет луч солнца, то они согреют человека даже в самые суровые морозы.
Православные верующие в этот день вспоминают мученика Лонгина Сотника. Будучи римским легионером, охранявшим общественный порядок во время казни Христа, он стал свидетелем чудес при Кресте Господнем, а после одним из первых поверил в то, что Иисус — Сын Божий.
Народные приметы:
- при заходе солнца небо чистое — на следующий день будет хорошая погода;
- в ночи звездное небо — будет хорошая погода, если же небо будет тусклое — будет снег и дождь;
- туман в этот день — грядет оттепель;
- будет дуть сильный ветер — пройдет сильный дождь;
- утренний дождь к улучшению погоды в скором времени.