Трамп: Мне запрещено баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп признал, что ему нельзя баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он заявил во время брифинга на борту своего самолета, возвращаясь из Японии в Южную Корею.
— Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться, — цитирует Трампа Reuters.
При этом глава Белого дома отметил, что его поддержка в США находится на рекордно высоком уровне среди американских президентов за последние годы.
Вместе с тем группа сторонников Трампа в конце февраля занялась изучением возможности изменения американской конституции для того, чтобы республиканец получил возможность избираться еще на один срок. Согласно последнему опросу компании YouGov, доля американцев, считающих, что глава Белого дома выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах, увеличилась на восемь процентных пунктов с ноября 2024 года.
Трамп в понедельник, 27 октября, рассказал о том, что не планирует баллотироваться на пост вице-президента на выборах в 2028 году. По словам главы государства, многие сограждане были бы не рады его избранию на эту должность.