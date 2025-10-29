В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59

«Буревестник» — крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. В момент проведения испытаний она находилась в воздухе 15 часов, преодолев расстояние в 14 тысяч километров, об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Оружие позволяет обходить средства противоракетной и противовоздушной обороны и способно точечно поразить высокозащищенные объекты на любом расстоянии. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал «Буревестник» как уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире.