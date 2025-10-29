В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59

Компания Lockheed Martin объявила об успешном проведении первого испытательного полета сверхзвукового самолета X-59, созданного совместно с NASA. Об этом в среду, 29 октября, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
В Lockheed Martin отметили, что самолет полностью подтвердил заявленные летные и аэродинамические характеристики. Испытание прошло по плану, после чего X-59 совершил безопасную посадку на новом месте базирования.
В России завершились испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В чем отличительные особенности этой ракеты, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
«Буревестник» — крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. В момент проведения испытаний она находилась в воздухе 15 часов, преодолев расстояние в 14 тысяч километров, об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Оружие позволяет обходить средства противоракетной и противовоздушной обороны и способно точечно поразить высокозащищенные объекты на любом расстоянии. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал «Буревестник» как уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире.