В Нижнеудинском районе отремонтировали мост через реку Хингуйка. Он находится на 28 километре дороги Нижнеудинск — Боровинок — Чуна, рядом с поселком Атагай. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сначала отремонтировали опоры, заменили балки и восстановили бетон. Затем полностью заменили дорожное покрытие, уложили выравнивающий слой, гидроизоляцию и асфальт. В конце установили металлическое ограждение для безопасности движения.
— На этой дороге мы ремонтируем еще один мост — через реку Баторша, он находится на 73-м километре. На восстановление обоих объектов из федерального и областного бюджетов выделили более 83,4 миллиона рублей, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Мост длиной 54,6 метра, соединяющий деревню Зенцова и село Широково через реку Баторша, тоже привели в порядок. Подрядчики выполнили работы по восстановлению опор и пролетного строения, а также уложили слой дорожного покрытия на подходах к мосту. Дополнительно укрепили обочины. Осталось нанести дорожную разметку, установить знаки и барьерное ограждение. Все эти работы должны закончить в ноябре 2025 года.