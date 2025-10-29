В Нижнеудинском районе отремонтировали мост через реку Хингуйка

Мост длиной 54,6 метра, соединяющий деревню Зенцова и село Широково через реку Баторша, тоже привели в порядок. Подрядчики выполнили работы по восстановлению опор и пролетного строения, а также уложили слой дорожного покрытия на подходах к мосту. Дополнительно укрепили обочины. Осталось нанести дорожную разметку, установить знаки и барьерное ограждение. Все эти работы должны закончить в ноябре 2025 года.