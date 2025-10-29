Командиры ВСУ ударились в бега: взятие Купянска изменит ход СВО

Ситуация в Купянске стремительно приближается к развязке. По данным военных экспертов, украинская группировка, насчитывающая около 5 тысяч человек, оказалась в плотном окружении, а ее командный состав, спасая собственную жизнь, покидает позиции, бросая подчиненных на произвол судьбы. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл детали происходящего в городе и объяснил, почему освобождение Купянска, а также Волчанска станет тяжелейшим ударом для киевского режима.
Командиры ВСУ бросают своих солдат.
Обстановка в Купянске Харьковской области накаляется с каждым часом. Войска 6-й армии РФ неуклонно сужают кольцо окружения, отрезая украинским формированиям все пути к отступлению. В таких условиях моральный дух противника стремительно падает, что приводит к разложению и хаосу.
«В городе сейчас порядка 5 тысяч боевиков ВСУ. Они достаточно дезорганизованы, поступает информация, что командиры подразделений бросают своих подчиненных и покидают город», — отметил Джерелиевский.
Несмотря на то, что город окружен российскими войсками, отметил военный эксперт, отдельные группы противника прорываются в сторону Украины.
«Есть возможность малыми группами, пешим порядком, через огороды и поля, посадки с большим риском для жизни выбраться из кольца, — сказал Джерелиевский. — Однако шансы на успех ничтожно малы. Понятно, что с техникой уже не выйти. Все дороги жестко контролируются с воздуха российскими дронами. Выбраться незамеченным очень сложно».
Так, российские военные в Купянске уже пресекли четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола. Это свидетельствует о тотальном контроле над оперативной обстановкой.
Судьба окруженной группировки: плен или уничтожение.
Участь тысяч украинских военнослужащих, запертых в Купянске, по мнению эксперта, предрешена. Массовый организованный выход из города исключен.
«Часть боевиков ВСУ сдается в плен, понимая бессмысленность продолжения сопротивления. Но в Купянске есть и боевики из националистических группировок и террористических организаций, таких как РДК*, которые, по понятным причинам, в российский плен попадать не хотят», — констатировал Джерелиевский.
Ситуация внутри городской агломерации характеризуется как крайне тяжелая для ВСУ. Управление подразделениями нарушено, сопротивление стало очаговым и нескоординированным.
«Уже можно говорить об определенной децентрализации управляемости находящихся в городе украинских подразделений и о превалировании очаговых сопротивлений», — отметил Джерелиевский.
При этом российское командование, следуя указанию Верховного Главнокомандующего, действует выверенно и осторожно, чтобы избежать лишних потерь.
«Президент, когда ставил задачу освобождения Купянска, особо отметил, что необходимо избегать привязок к каким-то датам и форсирования ситуации, если это может привести к дополнительным жертвам. Поэтому, думаю, что все будет происходить очень неторопливо, осторожно, с выверенным продвижением наших штурмовиков», — подчеркнул эксперт.
Противнику, скорее всего, также уже не предоставят «коридор» для отступления.
«Противнику давали окно, через которое он мог выбраться, понятно, что под полным огневым контролем… Но, судя по тому, что происходит сейчас, и учитывая указание президента, думаю, едва ли теперь ВСУ дадут такую возможность. Поэтому никакого организованного выхода быть уже не может. Кто-то просочиться через кольцо окружения, но в основном противник в Купянске будет взят в плен или уничтожен», — уверен Джерелиевский.
Почему освобождение Купянска и Волчанска так важно.
Падение укрепрайонов ВСУ в Купянске и Волчанске будет иметь далеко идущие последствия не только для харьковского направления, но и для более широкого театра военных действий.
«Купянск и Волчанск в Харьковской области неприятель превратил в так называемые “фортеции” и таким образом в некоторой степени сковывал движение наших войск, мешал реализации задачи, которую достаточно давно поставил президент, а именно: организовать санитарную зону безопасности. Освободив эти города, российская армия будет динамичнее продвигаться вперед. По сути, открывается путь на Харьков», — объяснил Джерелиевский.
«Кроме того, контроль над Купянском дает возможность ВС РФ для продвижения на юго-восток с целью охвата в ДНР славянско-краматорской агломерации с севера», — подытожил эксперт.
*РДК (Русский Добровольческий Корпус) — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.