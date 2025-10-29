Командиры ВСУ ударились в бега: взятие Купянска изменит ход СВО

«Противнику давали окно, через которое он мог выбраться, понятно, что под полным огневым контролем… Но, судя по тому, что происходит сейчас, и учитывая указание президента, думаю, едва ли теперь ВСУ дадут такую возможность. Поэтому никакого организованного выхода быть уже не может. Кто-то просочиться через кольцо окружения, но в основном противник в Купянске будет взят в плен или уничтожен», — уверен Джерелиевский.