В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 25 сентября. Как рассказал в разговоре с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, ранее лицензированию подлежало только производство, экспорт и импорт табачной и никотинсодержащей продукции, однако теперь предлагается ввести лицензирование и на оптовую, и розничную продажу. Кроме того, в рамках проекта закона регионы РФ предлагается наделить правом самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи такой продукции.