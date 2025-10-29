Ричмонд
«Надо поменяться»: психолог на примере Нюши объяснила, когда лучше строить отношения после развода

Певица Нюша призналась, что через год после развода начала снова строить личную жизнь. На днях артистка сходила на свидание, которое оценила на 9 из 10. Семейный психолог Эвелина Мирошниченко в беседе с URA.RU рассказала, когда лучше после болезненного развода снова начинать отношения, чтобы не наломать лишних дров.

Певица призналась, что рассматривает вариант повторного замужества.

"В среднем в психологической практике реабилитация после расставания или развода занимает от полугода до двух лет. В особенно редких случаях может занимать большее время. От чего зависит и почему такой размах по сроку реабилитации?

В первую очередь — от степени эмоциональной привязанности, взаимоотношений, которые были в паре, от обстоятельств расставания, то есть происходило ли это обоюдно или по желанию одного из партнеров. И, конечно, немаловажно понимать, был ли факт предательства. Естественно, те отношения, в которых предательство было, восстановиться после них сложнее", — говорит психолог.

В браке Нюши и Игоря Сивова предательство действительно было. Бизнесмен изменил жене, когда та была беременна вторым ребенком. После этого исполнительница пыталась забыть и принять этот факт, но не вышло. Не спас брак и так называемый формат свободных отношений.

Официальная версия разрыва пары — угасание чувств, накопленная агрессии и невысказанные претензии. Подобный негативный опыт не может моментально остаться в прошлом, поэтому важно сделать так, чтобы он не отразился на новых отношениях. Но и избежать его полностью без помощи специалиста не получится, предупреждает Мирошниченко.

«Проблема на самом деле заключается конкретно в нас, но признать это очень тяжело. Мы должны в себе что-то поменять, чтобы изменилось наше поведение. Если поменяется поведение, поменяется реальность. Изменится и типаж человека, которого мы “притягиваем” в свою жизнь», — говорит эксперт.

Психолог рекомендует тем, кто хочет построить здоровые отношения после развода, провести «работу над ошибками» и посмотреть, что было не так. Кроме того, нужно четко понимать, какого человека хотелось бы видеть рядом.

«И главное, конечно, — нужно верить в людей, иначе смысла в построении отношений нет. Не опускать руки, не жить прошлым, постоянно оглядываясь на него и думая, что абсолютно все люди такие, как предыдущий партнер. Нужно верить и все получится», — заключила эксперт.