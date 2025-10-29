«Надо поменяться»: психолог на примере Нюши объяснила, когда лучше строить отношения после развода

В первую очередь — от степени эмоциональной привязанности, взаимоотношений, которые были в паре, от обстоятельств расставания, то есть происходило ли это обоюдно или по желанию одного из партнеров. И, конечно, немаловажно понимать, был ли факт предательства. Естественно, те отношения, в которых предательство было, восстановиться после них сложнее", — говорит психолог.