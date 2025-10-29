Ричмонд
Схема движения транспорта изменится в районе 92 км МКАД с 30 октября

С 30 октября в районе 92 км около вл. 1 на внутренней стороне МКАД закроют съезд, при этом выезд сохранится — это позволит снизить нагрузку на основную магистраль и улучшит условия движения рядом с этим участком. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Водители смогут попасть к объектам через съезд, расположенный чуть раньше — напротив вл. 1, стр. 5 на том же километре. МКАД — одна из самых популярных магистралей Москвы с интенсивным трафиком. Резкие съезды на небольшие территории создают затруднения для прямого хода: автомобили снижают скорость, чтобы повернуть к объектам торговли и сервиса, что приводит к замедлению основного потока. Водителей просят быть внимательнее, учитывать изменения в схеме движения и заранее планировать маршрут», — говорится в сообщении.

Москва — один из лидеров среди регионов России по безопасности дорожного движения. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городе реализуется перечень мер по снижению аварийности и профилактике дорожно-транспортных происшествий. В частности, в столице обновляют подвижной состав общественного транспорта, устанавливают комплексы фотовидеофиксации, а также создают специальные службы помощи водителям и многое другое.