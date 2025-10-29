Схема движения транспорта изменится в районе 92 км МКАД с 30 октября

«Водители смогут попасть к объектам через съезд, расположенный чуть раньше — напротив вл. 1, стр. 5 на том же километре. МКАД — одна из самых популярных магистралей Москвы с интенсивным трафиком. Резкие съезды на небольшие территории создают затруднения для прямого хода: автомобили снижают скорость, чтобы повернуть к объектам торговли и сервиса, что приводит к замедлению основного потока. Водителей просят быть внимательнее, учитывать изменения в схеме движения и заранее планировать маршрут», — говорится в сообщении.