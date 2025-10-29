Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы объявил о начале подготовки к Новому году

Особое внимание будет уделено праздничному оформлению.

Источник: пресс-служба мэрии Уфы / сайт администрации Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о начале подготовки к Новому году. Он отметил, от того как административный ресурс будет включен в эту работу будет зависеть общее настроение в городе.

— Коммунальный блок готовится. Ваша задача работать с предпринимателями, чтобы у каждого здания были елки и другие элементы праздника, — обратился он к главам районов. — Это не стоит больших денег, но в целом от того как мы все участвуем, зависит общее настроение в городе.

Ратмир Мавлиев также попросил глав предприятий поддержать общее настроение и оформить прилегающие территории в соответствии с тематикой нового года, напомнив, что будущий год будет годом лошади.