Мэр Уфы объявил о начале подготовки к Новому году

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о начале подготовки к Новому году. Он отметил, от того как административный ресурс будет включен в эту работу будет зависеть общее настроение в городе.
— Коммунальный блок готовится. Ваша задача работать с предпринимателями, чтобы у каждого здания были елки и другие элементы праздника, — обратился он к главам районов. — Это не стоит больших денег, но в целом от того как мы все участвуем, зависит общее настроение в городе.
Ратмир Мавлиев также попросил глав предприятий поддержать общее настроение и оформить прилегающие территории в соответствии с тематикой нового года, напомнив, что будущий год будет годом лошади.