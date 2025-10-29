Ричмонд
14 рыбаков дрейфовали на льдине на севере Красноярского края

За минувшие сутки на водоемах Красноярского края произошло два происшествия.

За минувшие сутки на водоемах Красноярского края произошло два происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС и КГКУ «Спасатель».

Так, в Таймырском районе на акватории Хатангского залива оторвалась льдина с 14-ю рыбаками. Людей сняли с нее местные жители с помощью лодок, никто не пострадал.

А вечером 28 октября в беду попали двое 17-летних подростков, которые на надувной резиновой лодке сплавлялись по Енисею. В районе поселка Усть-Мана лодка получила повреждение и стала спускать воздух. Ребята, которые были без спасательных жилетов, высадились на ближайшем островке, сообщили о происшествии родителям и скинули свою геолокацию. Специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда выехали на место происшествия, обнаружили подростков, эвакуировали их на берег и передали семьям.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что в октябре сохраняется опасность происшествий на акваториях края из-за несоблюдения населением правил безопасности, в том числе во время рыбалки и пересечения акваторий рек вне официально открытых переправ. Анализируя статистику предыдущих лет, наибольший риск происшествий с гибелью людей спасатели прогнозирует на реках Енисей, Чулым, Валек, Ангара, Мана, Кан, Вельмо, Подкаменная Тунгуска, Немка, Хета, а также на озерах Польоне, Пясино, Харгы, Водопьяниха.

«В настоящее время на водоемах края начинается процесс ледообразования. В связи с тем, что лёд в это время года тонкий и очень непрочный, рекомендуем жителям не выходить и тем более не выезжать на него», — предупреждают спасатели.