14 рыбаков дрейфовали на льдине на севере Красноярского края

А вечером 28 октября в беду попали двое 17-летних подростков, которые на надувной резиновой лодке сплавлялись по Енисею. В районе поселка Усть-Мана лодка получила повреждение и стала спускать воздух. Ребята, которые были без спасательных жилетов, высадились на ближайшем островке, сообщили о происшествии родителям и скинули свою геолокацию. Специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда выехали на место происшествия, обнаружили подростков, эвакуировали их на берег и передали семьям.