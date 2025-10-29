14 рыбаков дрейфовали на льдине на севере Красноярского края

За минувшие сутки на водоемах Красноярского края произошло два происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС и КГКУ «Спасатель».
Так, в Таймырском районе на акватории Хатангского залива оторвалась льдина с 14-ю рыбаками. Людей сняли с нее местные жители с помощью лодок, никто не пострадал.
А вечером 28 октября в беду попали двое 17-летних подростков, которые на надувной резиновой лодке сплавлялись по Енисею. В районе поселка Усть-Мана лодка получила повреждение и стала спускать воздух. Ребята, которые были без спасательных жилетов, высадились на ближайшем островке, сообщили о происшествии родителям и скинули свою геолокацию. Специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда выехали на место происшествия, обнаружили подростков, эвакуировали их на берег и передали семьям.
Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что в октябре сохраняется опасность происшествий на акваториях края из-за несоблюдения населением правил безопасности, в том числе во время рыбалки и пересечения акваторий рек вне официально открытых переправ. Анализируя статистику предыдущих лет, наибольший риск происшествий с гибелью людей спасатели прогнозирует на реках Енисей, Чулым, Валек, Ангара, Мана, Кан, Вельмо, Подкаменная Тунгуска, Немка, Хета, а также на озерах Польоне, Пясино, Харгы, Водопьяниха.
«В настоящее время на водоемах края начинается процесс ледообразования. В связи с тем, что лёд в это время года тонкий и очень непрочный, рекомендуем жителям не выходить и тем более не выезжать на него», — предупреждают спасатели.