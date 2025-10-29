Россиянам рассказали, что делать, когда заставляют работать из отпуска

Тем временем, каждый четвёртый россиянин хотел бы взять годовой отпуск, если бы у него была такая возможность. Как показало исследование, 80% сотрудников положительно относятся к идее саббатикалов — длительных оплачиваемых отпусков (от трёх месяцев до года) для восстановления здоровья, обучения или личных проектов. Главные препятствия для реализации саббатикала: страх потерять работу (28%), отсутствие поддержки работодателя (24%), финансовые трудности (16%).