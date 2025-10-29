В Красноярском крае увеличат финансирование социальных программ

Такую информацию озвучил спикер Законодательного Собрания региона Алексей Додатко во время церемонии вручения ключей от новых автомобилей пострадавшим на производстве жителям края.
Церемония прошла в Красноярске накануне. Машины Lada Vesta получили 14 человек из восьми муниципалитетов: городов Красноярска и Ачинска, а также Минусинского, Манско-Уярского, Идринско-Краснотуранского, Енисейского, Шушенского и Богучанского округов.
Ключи от них вручали спикер краевого парламента Алексей Додатко и заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Красноярскому краю Татьяна Конькова.
Обеспечение людей, пострадавших на производстве, автомобилями — одна из мер госпрограммы социальной реабилитации. Человек получает машину на 7 лет, а затем может поменять ее на новую. Всего с 2001 года в крае за счет средств Фонда транспортом обеспечено более 750 человек. В октябре будет выдано 27 автомобилей для людей с инвалидностью.
«Если в начале это была “Ока”, то в 2023 году мы вручали Lada Granta, а сегодня — Lada Vesta, — отметил Алексей Додатко. — Это лишь один элемент комплексной поддержки. В крае действуют свыше 200 региональных мер для различных категорий граждан. Реабилитация включает не только автомобиль, но и пособия, медицинскую, санаторную помощь, обеспечение лекарствами. Рассматривая бюджет на 2026 год, уже можно сказать, что финансирование социальных программ не сократится, а будет увеличено.
Владельцам новых автомобилей хочу пожелать легкой дороги, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть каждая поездка будет безопасной и приносит только радость".