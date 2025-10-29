В Красноярском крае увеличат финансирование социальных программ

«Если в начале это была “Ока”, то в 2023 году мы вручали Lada Granta, а сегодня — Lada Vesta, — отметил Алексей Додатко. — Это лишь один элемент комплексной поддержки. В крае действуют свыше 200 региональных мер для различных категорий граждан. Реабилитация включает не только автомобиль, но и пособия, медицинскую, санаторную помощь, обеспечение лекарствами. Рассматривая бюджет на 2026 год, уже можно сказать, что финансирование социальных программ не сократится, а будет увеличено.