Стало известно, как правительство будет ограничивать количество студентов-платников

Правительство России намерено ограничить количество платных мест в вузах по 46 наиболее востребованным направлениям, включая юриспруденцию, экономику и психологию. Об этом в среду, 28 октября, стало известно из проекта, подготовленного Министерством образования и науки.
Регулирование коснется специальностей, где зафиксирован чрезмерный набор студентов на платной основе при низком интересе работодателей к выпускникам.
Согласно документу, число коммерческих мест будет рассчитываться по средним показателям приема за два предыдущих года. Если более половины студентов обучаются платно, квота может быть увеличена на 10 процентов, а при среднем балле ЕГЭ ниже 50 набор на платные места отменят.
В список вошли 34 направления бакалавриата и 12 специалитетов, среди которых архитектура, нефтегазовое дело и международные отношения. При этом и частные, и государственные университеты смогут обжаловать установленные квоты, представив сведения о востребованности выпускников или заключенных договорах с иностранными студентами, передает «Коммерсантъ».
Правительство России 6 сентября подготовило правила определения предельного числа платных мест в вузах на следующий учебный год. В документе соответствующего проекта отмечается, что более половины выпускников 11-х классов сейчас учатся на бюджетной основе, что, по мнению властей, свидетельствует о высокой доступности высшего образования.