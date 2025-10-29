Стало известно, как правительство будет ограничивать количество студентов-платников

Согласно документу, число коммерческих мест будет рассчитываться по средним показателям приема за два предыдущих года. Если более половины студентов обучаются платно, квота может быть увеличена на 10 процентов, а при среднем балле ЕГЭ ниже 50 набор на платные места отменят.