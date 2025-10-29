Ричмонд
Дмитриев: монополия «Википедия» рушится

Глава РФПИ заявил, что на фоне запуска «Грокипедии» рушится монополия «Википедии».

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне запуска компанией xAI «Грокипедии» монополия онлайн-энциклопедии «Википедия» рушится.

«Монополия “Википедии” рушится. Замечательный день для правды!», — написал он в соцсети X*.

По его словам, пользователи, возможно, смогут добавлять в «Грокипедию» информацию о фальсификациях о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Ранее компания xAI американского предпринимателя Илона Маска запустила «Грокипедию», альтернативу «Википедии». Ее отличительной особенностью является учет исторического контекста, предшествовавшего началу специальной военной операции.

Маск сообщил о разработке «Грокипедии» в сентябре.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

