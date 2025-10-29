Ричмонд
В Хабаровске 31 октября закроют переезд на Салтыкова-Щедрина из-за ремонта

Автобусный маршрут № 17 «Госбанк — Спиртзавод» на время ремонта будет работать только до железнодорожного переезда.

В Хабаровске на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина 31 октября с 10:30 до 18:30 временно закроют сквозное движение автотранспорта. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на переезде, — сообщает Мэрия Хабаровска.

Автобусный маршрут № 17 «Госбанк — Спиртзавод» на время ремонта будет работать только до железнодорожного переезда. Остальные участники движения должны учитывать перекрытие и выбирать альтернативные маршруты.

Для удобства пассажиров предоставлена возможность отслеживать транспорт онлайн: информацию о работе маршрутов, местонахождении автобусов и прогноз прибытия к остановкам можно получить на сайте Транспорт27.рф, в мобильном приложении Go2bus, а также по круглосуточному телефону диспетчерской службы МБУ «ХМНИЦ»: 45−00−56.