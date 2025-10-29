Призывал к травле женщин и убийству: кто такой Владислав Поздняков о чьей смерти вновь заговорили

Сам Поздняков с 2019 года не живет в России, он уехал из страны после того, как был осужден на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам, хотя потом суд и отменил приговор. Уже проживая за границей Поздняков несколько раз ради «хайпа» организовывал фейковые покушения на себя. 28 октября 2025 года ситуация повторилась — начала распространяться информация об убийстве блогера. Что известно об «убийстве» Позднякова, насколько это достоверная информация и чем в целом известен скандальный «активист» — в материале URA.RU.