Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши

«Нужно иметь ввиду, что икра довольно жирный продукт. Поэтому детям с пятилетнего возраста нужно начинать не более, чем с 20 граммов — это чайная ложечка. Чтобы не было перегрузки на гепатобилиарную систему (система образования и выведения желчи — ред.) от переизбытка жира», — пояснил врач.