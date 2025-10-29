В США провели первый полет бесшумного сверхзвукового самолета

X-59 имеет длину 99,7 футов (примерно 30,4 м) и ширину 29,5 футов (около 9 м), почти треть его длины составляет тонкий, заостренный нос, рассеивающий ударные волны, которые приводят к тому, что сверхзвуковой самолет вызывает звуковой удар. Двигатель X-59 установлен сверху, а нижнюю часть сделали гладкой, чтобы ударные волны не сливались позади самолета и не вызывали звуковой удар. Кабина пилота расположена почти на полпути по длине самолета и не имеет окна, выходящего вперед.