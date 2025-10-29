Ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА над тремя районами Ростовской области

В ночь на среду, 29 октября, в Ростовской области была отражена атака БПЛА над тремя районами. Об этом жителям региона сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
— В Ростовской области дежурными средствами ПВО ночью были перехвачены и уничтожены БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах, — прокомментировал глава региона. — Обошлось без пострадавших и последствий на земле.
В министерстве обороны Российской Федерации уточнили, что еще до полуночи в небе над Ростовской областью были ликвидированы девять дронов.
— Всего же уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в шести регионах, — добавили в военном ведомстве.
Напомним, перед воздушной атакой на телефоны жителей и гостей региона поступили предупреждения о беспилотной опасности от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
