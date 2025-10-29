Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА над тремя районами Ростовской области

В ночь на 29 октября над Ростовской областью уничтожены девять беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 29 октября, в Ростовской области была отражена атака БПЛА над тремя районами. Об этом жителям региона сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

— В Ростовской области дежурными средствами ПВО ночью были перехвачены и уничтожены БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах, — прокомментировал глава региона. — Обошлось без пострадавших и последствий на земле.

В министерстве обороны Российской Федерации уточнили, что еще до полуночи в небе над Ростовской областью были ликвидированы девять дронов.

— Всего же уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в шести регионах, — добавили в военном ведомстве.

Напомним, перед воздушной атакой на телефоны жителей и гостей региона поступили предупреждения о беспилотной опасности от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Синоптики прогнозируют туманы и дожди в Ростовской области 28 октября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше