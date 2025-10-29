Ричмонд
В Красноярском крае двое подростков чуть не утонули на надувной лодке

Под Красноярском спасли подростков, которые сплавлялись по Енисею на надувной лодке.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 октября под Красноярском спасли 17-летних подростков, которые сплавлялись по реке Енисей на надувной лодке. Как рассказали краевые спасатели, около поселка Усть-Мана их судно получило повреждение и начало спускать воздух.

Двое друзей, которые находились на лодке без спасательных жилетов, высадились на ближайшем островке. О происшествии они сообщили родителям и скинули свою геолокацию.

Из Дивногорска выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они обнаружили школьников, эвакуировали их на берег и передали родственникам.

Специалисты напоминают: несоблюдение правил безопасности при эксплуатации плавсредств может привести к трагическим последствиям.