В Красноярском крае двое подростков чуть не утонули на надувной лодке

Вечером 28 октября под Красноярском спасли 17-летних подростков, которые сплавлялись по реке Енисей на надувной лодке. Как рассказали краевые спасатели, около поселка Усть-Мана их судно получило повреждение и начало спускать воздух.
Двое друзей, которые находились на лодке без спасательных жилетов, высадились на ближайшем островке. О происшествии они сообщили родителям и скинули свою геолокацию.
Из Дивногорска выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они обнаружили школьников, эвакуировали их на берег и передали родственникам.
Специалисты напоминают: несоблюдение правил безопасности при эксплуатации плавсредств может привести к трагическим последствиям.