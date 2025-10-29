Разработана методика определения предельного числа платных мест

Министерство направит в вузы свои предложения о предельном числе мест для платного приема, а университеты, в свою очередь, вправе представить предложения по их корректировке. Так, будет учитываться средний балл ЕГЭ студентов, которые поступили на платную основу в 2025/2026 учебном году, и востребованность выпускников на рынке труда.