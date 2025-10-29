Ричмонд
В каком месяце выгоднее всего взять отпуск в 2026 году

Жители Татарстана уже активно планируют свой отдых в следующем году.

Источник: Комсомольская правда

Многие жители Татарстана уже задумываются о планировании отпусков на 2026 год. В какие месяцы отдых окажется наиболее выгодным с финансовой точки зрения, а от каких лучше воздержаться — разберемся ниже.

Размер отпускных выплат рассчитывается исходя из среднего числа дней в месяце. При этом стоимость одного рабочего дня напрямую зависит от общего количества рабочих дней в конкретном месяце. Поскольку годовая зарплата остаётся фиксированной, возникает следующая закономерность: чем больше рабочих дней приходится на месяц, тем ниже стоимость одного рабочего дня, и наоборот. Это означает, что отпуск в месяце с малым числом рабочих дней приводит к большим финансовым потерям.

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль — в нём предусмотрено 23 рабочих дня, что максимально снижает стоимость одного рабочего дня. Практически столь же выгодными окажутся апрель, сентябрь, октябрь и декабрь: в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Выбирая для отдыха один из перечисленных месяцев, работник сможет минимизировать потери в доходах.

Наименее выгодным для отпуска окажется январь: в этом месяце всего 15 рабочих дней, поэтому даже недельный отпуск может заметно сказаться на размере выплат. Не рекомендуется планировать отдых и на май — в Татарстане в этом месяце будет лишь 18 рабочих дней. Такое сокращение связано с традиционными майскими праздниками, а также с празднованием Курбан байрама, предварительная дата которого — 27 мая (окончательное решение о дате праздника примет глава Татарстана).

Таким образом, для сохранения максимального дохода лучше планировать отпуск на июль, апрель, сентябрь, октябрь или декабрь. А вот от отдыха в январе и мае стоит воздержаться — это приведёт к существенным финансовым потерям.