В каком месяце выгоднее всего взять отпуск в 2026 году

Наименее выгодным для отпуска окажется январь: в этом месяце всего 15 рабочих дней, поэтому даже недельный отпуск может заметно сказаться на размере выплат. Не рекомендуется планировать отдых и на май — в Татарстане в этом месяце будет лишь 18 рабочих дней. Такое сокращение связано с традиционными майскими праздниками, а также с празднованием Курбан байрама, предварительная дата которого — 27 мая (окончательное решение о дате праздника примет глава Татарстана).