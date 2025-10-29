«Обязательно будет»: Эмир Кустурица рассказал, когда намерен получить российское гражданство

Кроме того, гражданами России стали американец Джон Роблес, которого считают первым политическим беженцем из США в новой России, игумения Мария Вероника Мирос, настоятельница православного монастыря в Австралии, ливанский художник Дагер Низар, талантливый бразильский футболист, капитан питерского «Зенита» Дуглас Сантос — он уже пять лет живет в нашей стране, всегда говорил, что хочет стать настоящим русским.