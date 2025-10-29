Ричмонд
«Обязательно будет»: Эмир Кустурица рассказал, когда намерен получить российское гражданство

Кустурица намерен получить гражданство РФ после съемок фильма по русскому роману.

Источник: Комсомольская правда

Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица намерен заняться получением гражданства России после того, как закончит снимать фильм, в основе которого лежит русский роман. Этими планами он поделился в интервью ТАСС.

До формальных процедур, отметил Кустурица, ему надо закончить фильм. Это будет его первая картина, снятая по русскому роману.

«И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский — Прим. Ред.]. Будет [гражданство РФ — Прим. Ред.]. Обязательно будет», — заверил режиссер.

В сентябре этого года сообщалось, что экс-помощница бывшего американского лидера Джо Байдена (тогда он был сенатором) и сотрудница RT Тара Рид переехала жить в Россию. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, она уже получила гражданство.

Кроме того, гражданами России стали американец Джон Роблес, которого считают первым политическим беженцем из США в новой России, игумения Мария Вероника Мирос, настоятельница православного монастыря в Австралии, ливанский художник Дагер Низар, талантливый бразильский футболист, капитан питерского «Зенита» Дуглас Сантос — он уже пять лет живет в нашей стране, всегда говорил, что хочет стать настоящим русским.

