Губернатор Иркутской области Кобзев отмечает день рождения 29 октября

Ему исполнилось 59 лет.
Игорь Кобзев возглавил регион в 2019 году, когда был назначен временно исполняющим обязанности губернатора указом президента России Владимира Путина. С 2020 года он официально занимает пост губернатора Иркутской области.
«Желаю вам неиссякаемый энергии, сплочённой команды единомышленников, поддержки родных и крепкого сибирского здоровья», — поздравляет губернатора мэр Иркутска Руслан Болотов.
За время работы Кобзев ввел практику прямых эфиров правительства и регулярно встречается с жителями области во время рабочих поездок. Как отмечают в администрации, под его руководством регион получает финансирование на ремонт дорог, строительство социальных объектов и развитие сферы культуры и спорта.