Губернатор Иркутской области Кобзев отмечает день рождения 29 октября

За время работы Кобзев ввел практику прямых эфиров правительства и регулярно встречается с жителями области во время рабочих поездок. Как отмечают в администрации, под его руководством регион получает финансирование на ремонт дорог, строительство социальных объектов и развитие сферы культуры и спорта.