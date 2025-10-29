В Хакасии задержали главу района по подозрению в превышение полномочий

Следователи СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении главы Аскизского района Хакасии. Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершённом группой лиц по предварительному сговору из личной заинтересованности (п. «е», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, в марте 2022 года администрация района заключила муниципальный контракт на строительство школы на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Первоначально размер аванса составлял 10% от стоимости.
Однако с марта 2022 по январь 2025 года глава района, зная о серьёзном отставании подрядчика от графика выполнения работ, добился подписания дополнительного контракта, по которому аванс был увеличен до 90% общей суммы контракта.
К моменту окончания срока действия учебного заведения строительство школы так и не было завершено. Стоимость невыполненных работ превысила 460 млн рублей, что и причинило ущерб бюджету Хакасии.
Подозреваемый задержан. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
«В органах внутренних дел расследуется уголовное дело в отношении подрядчика, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — добавили в Следственном комитете.
Накануне стало известно, что суд в Краснодаре принял решение об аресте главы администрации Крымского района Сергея Леся до 29 ноября 2025 года.