Расчленивший женщину свердловчанин ушел на СВО

По версии следствия, убийство произошло в ноябре 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к Гооку с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее.