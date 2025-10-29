В Тюменской области обнаружили очаг опасной инфекции

«В поселке Новоселезнево Казанского округа введен карантин по бешенству животных. С 28 октября запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки», — рассказали в инфоцентре.