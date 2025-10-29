Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области обнаружили очаг опасной инфекции

В Тюменской области в поселении Новоселезнево с 28 октября ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Карантин ввели с 28 октября.

В Тюменской области в поселении Новоселезнево с 28 октября ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В поселке Новоселезнево Казанского округа введен карантин по бешенству животных. С 28 октября запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки», — рассказали в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что в Бердюжском районе региона также объявлен карантин по бешенству. Очаг обнаружили в селе Окунево.