В Уфе могут повыситься цены на платные парковки

По словам Олега Хмарина, на отдельных участках улиц наблюдается высокая загруженность и повышенный спрос на платные парковочные места, что в будущем может потребовать принятие мер по повышению платы за парковочное место.
В системе платных парковок зарегистрировались более ста тысяч пользователей. При этом из них 81 тысяча человек (75%) совершили как минимум одну парковочную сессию. На сегодняшний день более 7,7 тысячи жителей Башкирии внесли сведения о своих автомобилях в региональный электронный реестр, который предполагает право бесплатного пользования платными парковками. Среди них автомобили инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетных семей, а также транспорт, оборудованный электродвигателем.
«Льгота носит заявительный характер и подать заявление на её присвоение можно в ближайшем МФЦ. Вместе с тем на завершающей стадии находится разработка автоматизированного формата подачи заявлений на льготу через портал “Госуслуги”. Дополнительный способ подачи заявлений, наряду с личным визитом в офис МФЦ, сделает процесс получения услуги более простым и понятным, а гражданам с ограниченными возможностями здоровья не придётся посещать ведомства очно. Куратором процесса автоматизации выступает региональное минцифры, работу планируется завершить до конца четвёртого квартала 2025 года», — сообщил Олег Хмарин.
Исследования показали, что в среднем пользователи оставляют свои автомобили на 1−2 часа. За четыре месяца со дня открытия платных парковок совершено около 588 тысяч оплат. Более 97% всех оплат совершены в мобильном приложении «Горпарковки», через СМС на короткий номер «2730» — около 2,2%, через мобильные приложения банков — 0,2%.
Пользователи, игнорирующие установленные правила, штрафуются на 1500 рублей. За нарушения вынесено свыше 3,2 тысячи постановлений.
«Проведённый на примере конкретных пользователей анализ показал, что максимальные фактические затраты на ежедневную парковку в течение месяца составляют не более 2600 рублей. При этом средний показатель месячной финансовой нагрузки на горожан составляет 150−350 рублей», — сказал Олег Хмарин.
Он добавил, что парковочные места в центральной части города позволили устранить проблему хаотично припаркованных вдоль улиц автомобилей и, как следствие, повысить пропускную способность на улицах.
Вместе с тем мониторинг изменения показателей продолжается, по итогам полугодия будет представлен детальный анализ деятельности.
Ратмир Мавлиев сегодня на оперативном совещании сделал замечание. По его словам, несмотря на работу платных парковок, есть случаи, когда автомобилисты паркуются на тротуарах.