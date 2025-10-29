В Уфе могут повыситься цены на платные парковки

В системе платных парковок зарегистрировались более ста тысяч пользователей. При этом из них 81 тысяча человек (75%) совершили как минимум одну парковочную сессию. На сегодняшний день более 7,7 тысячи жителей Башкирии внесли сведения о своих автомобилях в региональный электронный реестр, который предполагает право бесплатного пользования платными парковками. Среди них автомобили инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетных семей, а также транспорт, оборудованный электродвигателем.