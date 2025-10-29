Mash: Пугачева и Галкин* могут переехать в Болгарию

После отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают избавляться от имущества на родине: певица сдает в аренду особняк в деревне Грязь, а Галкин продает автомобиль класса люкс. Ранее СМИ сообщали, что пенсию Пугачева все еще получает в России на карту через доверенное лицо, а переводы идут на оплату ее российского жилья и налогов.