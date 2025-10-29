Овечкин все еще в шаге от истории: обзор матча «Вашингтон» — «Даллас», статистика

Александр Овечкин провел на льду 20 минут и 33 секунды. Он нанес два броска по воротам, но оба прошли мимо цели. На 22-й минуте, будучи в большинстве, капитан «Кэпиталз» мощно послал шайбу от синей линии — та полетела высоко над воротами. Позже, в третьем периоде, Овечкин получил передачу в левом круге вбрасывания и вывел на убойную позицию пасом на пятачок Уилсона, но тот не сумел завершить момент.