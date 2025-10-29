Минобрнауки хочет запретить прием в вузы абитуриентам с баллом ЕГЭ ниже 50

Министерство науки и высшего образования России выступило с инициативой запретить прием абитуриентов на платные места в вузах, если их средний балл за ЕГЭ оказывается ниже 50. Такое предложение содержится в проекте методики распределения платных мест на 2026−2027 учебный год, пишет «Коммерсантъ».