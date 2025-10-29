Минобрнауки хочет запретить прием в вузы абитуриентам с баллом ЕГЭ ниже 50

Министерство науки и высшего образования России выступило с инициативой запретить прием абитуриентов на платные места в вузах, если их средний балл за ЕГЭ оказывается ниже 50. Такое предложение содержится в проекте методики распределения платных мест на 2026−2027 учебный год, пишет «Коммерсантъ».
Согласно представленному документу, при среднем балле за единый государственный экзамен ниже установленного уровня предлагается ввести полный запрет на платный прием. Также ведомство предусматривает возможность увеличения квот до 15% в случае наличия аргументированных возражений со стороны университета.
Дополнительно методика предлагает увеличивать на 10% количество мест по специальностям, если они относятся к области, по которой обучается более половины студентов данного вуза.
Предложенный министерством документ также вводит государственное регулирование в отношении 40 специальностей. В их перечень попали юриспруденция, архитектурные направления и нефтегазовое дело. Ранее образовательные учреждения самостоятельно определяли, сколько студентов будут учиться на платной основе и по каким конкретно специальностям.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ при совпадении специальностей. Эта норма вступила в силу с 1 сентября. Если профили обучения различаются — сдача ЕГЭ остаётся обязательной. По мнению авторов данного проекта, нововведения должны повысить качество подготовки абитуриентов.