Хабаровчанам разъяснили, куда обращаться при недостаточно тёплых батареях

Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах края, однако местами в этом вопросе возникают проблемы. Накануне губернатор Дмитрий Демешин провел внеплановое совещание, на котором поручил в срочном порядке разобраться с проблемами отопления в ряде населенных пунктов. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», на сбои в подаче тепла пожаловались некоторые жители Хабаровска, поселков Заветы Ильича Советско-Гаванского района и Эльбан Амурского района. В связи с чем будет проведена проверка подачи тепла и работы управляющих компаний.
В главном краевом управлении государственного регионального контроля и лицензирования также объяснили порядок действия граждан, в квартирах которых не прогреваются батареи. Так, для начала необходимо обратиться в управляющую организацию — оставить заявку, направить обращение через ГИС ЖКХ или по электронной почте. После этого УК должна отреагировать на это сообщение и принять меры по регулировке системы отопления.
— Если после регулировки системы отопления при равномерном прогреве отопительных приборов отопления в квартире теплее не стало, то необходимо направить заявку управляющую организацию для проведения замеров температуры воздуха в квартире. После проведения замеров составляется акт о соответствии или несоответствии предоставления коммунальной услуги. Если температура воздуха ниже установленных нормативов (+18 ºС), то управляющая организация обязана принять меры и обеспечить оптимальную температуру воздуха в квартире, — информируют в ведомстве.
В случае, если обращения остаются без ответа, то нужно обратиться непосредственно в управление регионального государственного контроля и лицензирования или позвонить (с 9 до 19 часов в будние дни, перерыв с 13 до 14 часов) в данное ведомство на «горячую линию»