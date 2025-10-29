Хабаровчанам разъяснили, куда обращаться при недостаточно тёплых батареях

В главном краевом управлении государственного регионального контроля и лицензирования также объяснили порядок действия граждан, в квартирах которых не прогреваются батареи. Так, для начала необходимо обратиться в управляющую организацию — оставить заявку, направить обращение через ГИС ЖКХ или по электронной почте. После этого УК должна отреагировать на это сообщение и принять меры по регулировке системы отопления.