В Минске 128 автопарковок в центре и в микрорайонах стали платными с 29 октября

Решением Мингорисполкома определены 128 мест размещения платных автомобильных парковок. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу 29 октября 2025 года.
Этими парковками автомобилисты смогут воспользоваться и бесплатно, но только если заедут туда не более чем на 15 минут для посадки или высадки пассажиров, а также погрузки или разгрузки товаров.
В Минске определены три зоны платных парковок. Самые крупные — в Верхнем городе в границах пл. Свободы, ул. М. Богдановича, Интернациональной, Зыбицкой, Энгельса на 171 машино-место, и на участке ул. Замковой от ул. Освобождения до пр. Победителей на 178 машино-мест.
Ко второй зоне отнесены 103 парковки. Самые большие — возле «Чижовка-Арены» (1 385 машино-мест), возле Национальной библиотеки (719 машино-мест), в Раковском предместье (342), на ул. В. Хоружей от ул. Куйбышева до ул. Червякова (250), на ул. Октябрьской от ул. Ленина до ул. Ульяновской (250), на ул. Гикало от пр. Независимости до ул. Платонова (248), на ул. Тимирязева от пр. Машерова до пр. Пушкина (240).
Размер платы за парковку зависит от места ее размещения, времени суток, продолжительности использования, типа автомобиля, и составляет от 25 копеек до 7 рублей в час. Самые дорогие места — на территории Верхнего города.
Размер платы за парковку в случае невнесения ее вовремя либо внесения не в полном объеме — 1 базовая величина, что составляет 42 рубля.