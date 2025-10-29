Ричмонд
На Таганае обнаружили новый вид съедобных грибов «Пальцы феи». Фото

В челябинском национальном парке «Таганай» обнаружили новый съедобных грибов. Об этом сообщил telegram-канал парка.

Гриб не пользуется популярностью у грибников.

«Белый коралл и белое веретено — все это народные названия рогатика вермешелевидного, а по-научному — клаварии хрупкой. Этот ещё один новый для Таганая вид грибов мы обнаружили на лесном опаде. Гриб считается съедобным, но из-за небольшого размера и безвкусицы популярностью у грибников не пользуется». — сообщает telegram-канал Таганай News.

В канале добавили, что впервые этот вид грибов описали ещё в конце 18 века в Дании под названием клавария червеобразная. Выглядит он и впрямь как личинка какой-нибудь мухи. Но кому-то клавария показалась красивой, потому что иногда её называют «пальцы феи».