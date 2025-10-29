Ричмонд
Уфимцы лидируют по кредитной дисциплине в Башкирии

Жители Уфы показали лучший кредитный рейтинг в республике.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы продемонстрировали более высокую финансовую дисциплину по сравнению с другими населенными пунктами Башкирии. Об этом говорится в исследовании Объединенного Кредитного Бюро. Статистика за сентябрь 2025 года показывает, что средний кредитный рейтинг в республике составил 714 баллов, тогда как уфимцы достигли показателя в 747 баллов, что на 33 пункта выше среднерегионального уровня.

Аналитики отмечают общую тенденцию: жители административных центров-миллионников обычно демонстрируют более ответственное отношение к кредитным обязательствам по сравнению с населением регионов в целом.

За последний год ситуация в Башкирии оставалась стабильной: в сентябре 2024 года средний кредитный рейтинг составлял 723 балла, а к сентябрю 2025 года увеличился всего на один пункт. По сравнению с августом текущего года показатели также не претерпели значительных изменений.

Наибольший разрыв между столицей региона и общей территорией зафиксирован в Красноярском крае, где разница составила 61 балл. Общекраевой показатель достиг 673 баллов, в то время как жители Красноярска показали результат в 734 балла.

