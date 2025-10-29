Уфимцы лидируют по кредитной дисциплине в Башкирии

За последний год ситуация в Башкирии оставалась стабильной: в сентябре 2024 года средний кредитный рейтинг составлял 723 балла, а к сентябрю 2025 года увеличился всего на один пункт. По сравнению с августом текущего года показатели также не претерпели значительных изменений.