Уфимцы лидируют по кредитной дисциплине в Башкирии

Жители Уфы продемонстрировали более высокую финансовую дисциплину по сравнению с другими населенными пунктами Башкирии. Об этом говорится в исследовании Объединенного Кредитного Бюро. Статистика за сентябрь 2025 года показывает, что средний кредитный рейтинг в республике составил 714 баллов, тогда как уфимцы достигли показателя в 747 баллов, что на 33 пункта выше среднерегионального уровня.
Аналитики отмечают общую тенденцию: жители административных центров-миллионников обычно демонстрируют более ответственное отношение к кредитным обязательствам по сравнению с населением регионов в целом.
За последний год ситуация в Башкирии оставалась стабильной: в сентябре 2024 года средний кредитный рейтинг составлял 723 балла, а к сентябрю 2025 года увеличился всего на один пункт. По сравнению с августом текущего года показатели также не претерпели значительных изменений.
Наибольший разрыв между столицей региона и общей территорией зафиксирован в Красноярском крае, где разница составила 61 балл. Общекраевой показатель достиг 673 баллов, в то время как жители Красноярска показали результат в 734 балла.
