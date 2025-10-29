Фигурант дела Долиной проходил ещё по одному эпизоду с мошенничеством

Пенсионерка стала жертвой мошенничества и смогла отсудить 284 тысяч рублей у Артура Каменецкого, являющегося фигурантом другого уголовного дела, в рамках которого расследуется афера с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, следует из судебных документов.
Согласно материалам, на которые ссылается РИА Новости, пожилая женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с мужчины 284 тысяч рублей, полученных путём неосновательного обогащения. Её денежные средства были перечислены на счёт Каменецкого. Суд вынес решение в пользу пенсионерки в 2024 году.
В гражданском деле участвовал прокурор, поскольку женщина не могла в полной мере защищать свои права в силу возраста. Иск был удовлетворен незадолго до завершения махинации с квартирой Долиной.
Напомним, ранее стало известно о смерти одного из 10 дропперов, которые участвовали в обналичивании 15 млн рублей в рамках мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной. Народная артистка России стала жертвой украинских мошенников. По оценкам МВД РФ, ущерб, нанесенный певице аферистами, составляет более 200 млн рублей.