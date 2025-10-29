Фигурант дела Долиной проходил ещё по одному эпизоду с мошенничеством

Согласно материалам, на которые ссылается РИА Новости, пожилая женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с мужчины 284 тысяч рублей, полученных путём неосновательного обогащения. Её денежные средства были перечислены на счёт Каменецкого. Суд вынес решение в пользу пенсионерки в 2024 году.