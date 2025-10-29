В альтернативной энциклопедии бизнесмена Илона Маска Grokipedia обнаружили ранее скрытые цензурой материалы о событиях на Майдане. Об этом сообщил политолог из Университета Оттавы Иван Качановски в соцсети Х.
По словам исследователя, на платформе опубликованы материалы, отсутствующие в «Википедии». Они основаны на его научных работах и включают свидетельства более 800 участников событий 2014 года в Киеве, а также видеозаписи, синхронизированные с хронологией стрельбы.
Политолог подчеркнул, что представленные данные указывают на стрельбу из зданий, захваченных протестующими. По мнению Качановски, это может свидетельствовать о причастности оппозиции и ряда других групп к провокациям, приведшим к смещению экс-президента Украины Виктора Януковича.
28 октября Илон Маск запустил портал Grokipedia, ставший аналогом Википедии. Ранее предприниматель анонсировал запуск информационного ресурса на базе искусственного интеллекта Grok. Тогда он подчеркнул, что создание платформы необходимо для продвижения к конечной цели ИИ — познанию Вселенной.