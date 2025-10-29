Разработана технология упрочнения стеклобетона в несколько раз

Данная технология предполагает использование механоактивации (процесс образования более химически активного вещества предварительной механической обработкой). Термическая обработка и влагообработка стеклобетона дополнительно повышают прочность материала в несколько раз. В качестве дополнительного компонента стеклобетона используется обожженная известь, температура обжига которой составляет 1,1 тыс. градусов по Цельсию, в то время как температура в цементных печах, применяемых для получения традиционных цементных вяжущих, достигает 1,5 тыс. градусов по Цельсию. Такое снижение температуры приводит к уменьшению углеродного следа при производстве продукции. При этом извести требуется меньше, чем цемента, а общая масса извести и стекла тонкого помола, добавляемого в стеклобетон, сопоставима с массой используемого цемента, что также делает стеклобетон более выгодным с позиции сохранения окружающей среды.