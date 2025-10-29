Ричмонд
Космонавт из Иркутска Сергей Микаев готовится к экспедиции на МКС

Житель Иркутской области Сергей Микаев вошел в основной состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию.

Источник: Роскосмос

Полет на корабле «Союз МС-28» запланирован на 27 ноября. Медицинская комиссия уже подтвердила готовность космонавта к экспедиции. Об этом сообщает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Сергей Микаев станет пятым космонавтом из Иркутской области. Он родился в Иркутске, учился в школе поселка Мама, а также некоторое время посещал иркутскую школу № 4 в микрорайоне Юбилейный.

Экспедиция продлится почти 8 месяцев. Вместе с Микаевым в космос отправятся Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кристофер Уильямс. Также подготовлен дублирующий экипаж в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и астронавта Анила Менона Самойленко.