Космонавт из Иркутска Сергей Микаев готовится к экспедиции на МКС

Полет на корабле «Союз МС-28» запланирован на 27 ноября. Медицинская комиссия уже подтвердила готовность космонавта к экспедиции. Об этом сообщает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
Сергей Микаев станет пятым космонавтом из Иркутской области. Он родился в Иркутске, учился в школе поселка Мама, а также некоторое время посещал иркутскую школу № 4 в микрорайоне Юбилейный.
Экспедиция продлится почти 8 месяцев. Вместе с Микаевым в космос отправятся Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кристофер Уильямс. Также подготовлен дублирующий экипаж в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и астронавта Анила Менона Самойленко.